Os 16 anos que os separam não são impedimento para o 'casalinho' ser feliz. As notícias de que Cristina Ferreira poderia ser mãe novamente e subir ao altar começaram a ganhar força depois do médium Bruno Monteiro dizer, em direto no programa 'Dois às 10': "O casório vai acontecer e a barriga vai voltar a crescer."

Entre muitas aventuras pelo mundo, Cristina e João foram até à Índia, para uma inesquecível viagem romântica. Entre muitas partilhas, a apresentadora fez questão de referir que "ninguém volta igual".

Durante a estadia, Cristina mostrou uma cerimónia intimista, que fazia lembrar outro momento romântico que viveu na primeira viagem a dois nas Maldivas. Na legenda, a mesma frase misteriosa.

"O que não é expectável, torna-se memorável", escreveu Cristina. A partir daí, os rumores adensaram-se: Será que Cristina foi pedida em casamento e vai subir ao altar?

