Depois do cantor brasileiro Cauan ter saído do hospital após a luta contra a Covid-19, o artista recebe mais uma boa notícia. A mãe, que estava infetada com o novo coronavírus, também já recebeu alta hospitalar.

"Mais uma vitória. A minha mamã, Shirlei, já está fora do hospital", começou por destacar na sua página de Instagram, esta segunda-feira.

No entanto, o pai do cantor, João Luiz Máximo, continua a lutar contra a Covid-19 nos cuidados intensivos. Ainda assim, o artista mantém a esperança de em breve poder estar com o pai em casa.

"Em breve comemoraremos a vitória do meu papai, João Luiz Maximo", rematou.

De referir que Cauan regressou a casa na semana passada. "Finalmente em casa... Obrigado Deus, e obrigado a todos vocês que tanto torceram e fizeram orações por nós... Continuem a orar pelos meus pais", disse na altura.

