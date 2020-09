Ana Marques confessou na manhã desta terça-feira no programa 'Alô Portugal', da SIC, que durante as suas férias de verão achou que poderia estar infetada com o novo coronavírus.

"Este verão comecei com dores de garganta e liguei para a linha SNS 24", revelou a apresentadora, que após esta chamada percebeu que os sintomas que sentia eram apenas relativos a uma infeção na garganta.

Depois de explicar aos médicos o que sentia, e ao contrário do que inicialmente tinha em mente, Ana Marques nem precisou de fazer o teste à Covid-19.

Leia Também: Pais de atriz portuguesa Sandra Silva infetados com Covid-19