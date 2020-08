Sandra Silva usou as suas redes sociais para partilhar com os seguidores uma notícia reveladora e inesperada: os pais da jovem atriz estão infetados com a Covid-19.

"Os resultados chegaram. Como se já não bastasse o meu pai positivo, a minha mãe está positiva também", começa por contar.

Sandra está a viver na mesma casa que os pais com o namorado, João, para que juntos consigam dar assistência e cuidar de ambos. Até ao momento, Sandra e o namorado encontram-se sem sintomas e com testes negativos.

"Eu e o João negativos sem sintomas, mas podemos estar em período de incubação", refere.

Mais tarde, foi através de um vídeo partilhado no seu canal de YouTube - Esta Miúda Não Existe - que a atriz explicou novos pormenores sobre a situação que está a viver.

Sandra conta que o pai foi o primeiro a apresentar sintomas. Depois de sentir tosse e febre, chegou o teste positivo.

Quando ao facto de ter optado por ficar em casa com os pais, a jovem explica que tanto a mãe como o pai estão ambos isolados em divisões diferentes da casa e que todos os cuidados estão a ser tomados.

