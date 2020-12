Kyle Richards, Kathy Hilton e Dorit Kemsley, estrelas de 'Real Housewives of Beverly Hills' (RHOBH), testaram positivo para a Covid-19.

De acordo com o TMZ as três estrelas do reality show contraíram o vírus logo depois que um membro ter testado positivo.

Ao que tudo indica, as celebridades estão já no final da quarentena e a recuperar da doença em casa, com sintomas leves.

A notícia chega uma semana após 'RHOBH' ter interrompido a produção devido a preocupações com a Covid-19. Pouco tempo depois, Richards, de 51 anos, disse nas stories da sua página de Instagram que "não se estava a sentir bem". No entanto, afirmam fontes ao TMZ, Richards, Hilton e Kemsley não contraíram o vírus nos estúdios.

Leia Também: Mulher de Simão Sabrosa com Covid-19. Dor forte levou Vanessa ao hospital