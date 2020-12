A mulher do antigo futebolista Simão Sabrosa, Vanessa Rebelo, testou positivo à Covid-19. "Testei positivo à Covid-19", conta na sua conta oficial de Instagram.

A designer de interiores descobriu que tinha a doença depois de ter sentido uma dor forte que a levou ao hospital.

"Dei entrada no hospital com uma dor muito forte na zona do tórax, do lado esquerdo, não tinha qualquer outro sintoma na altura... pensei em várias possibilidades, o normal nessas alturas", refere, explicando que já no hospital fez vários exames de despiste até receber o resultado positivo para a Covid-19.

"Sempre super positiva, tenho sintomas e não pertenço ao grupo dos que não sentiram nada, pelo contrário, de qualquer forma sinto-me que já estou a melhorar e agora de certeza que será sempre assim", garante, revelando ainda que a restante família próxima já foi testada e os filhos de Vanessa e Simão estão todos 'livres' da doença.

"A Covid pode estar em qualquer lado e dentro das nossas próprias casas, nunca sabemos, neste caso já todos foram testados. Os índios negativos", diz.

Por fim, uma mensagem de esperança: "O Natal está à porta! Mente positiva, um grande beijinho para quem está a passar pelo mesmo no momento! Uma mamã de meninos em tempos de Covid".

Vanessa e Simão, recorde-se, têm um filho em comum, Simão Salvador, de seis anos. O antigo jogador de futebol é ainda pai de Mariana, de 19 anos, e Martim, de 16, fruto do anterior casamento com Filipa Valente. Já a designer de interiores é mãe de Rodrigo, de 10 anos, da relação com Bruno Aguiar.

