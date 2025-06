Ao abrir o coração para falar do seu passado, Rafael Leão - que atualmente joga pelo AC Milan mas tem sido associado a uma mudança para o Bayern Munique - recordou as dificuldades que sentiu durante a infância, não faltando, porém, coisas muito positivas.

"Nasci e cresci num bairro muito difícil, numa zona de Lisboa onde há pessoas com muitas dificuldades. Sempre vivi perto de pessoas humildes, mas, apesar de tudo, sempre tive uma energia positiva. Mesmo no meio dessa realidade, e talvez por a ter vivido, aprendi que se pode chegar a qualquer lado", partilhou o ex-jogador do Sporting em conversa com a revista L'Officiel.

O futebolista e ex-leão, que atualmente tem 26 anos, destacou também que a sua família "foi e é fundamental" para si, pois sempre o "apoiaram nos momentos mais difíceis". E apesar de ter feito sacrifícios pelo futebol, traz consigo um ensinamento dos pais. "O meu pai e a minha mãe ensinaram-me que para fazer grandes coisas é preciso fazer sacrifícios igualmente grandes."

Partilhando detalhes sobre o seu dia a dia, Rafael Leão explicou que não é nada de "complicado", mantendo sempre o foco de estar em forma, como a sua carreira no mundo do futebol assim o exige.

"Acordo cedo, treino, como bem. Durmo bastante. Uma vida simples para me manter em forma", revelou ao referir-se à rotina diária.

A sua ligação à música também não ficou esquecida durante a entrevista, tendo realçado: "A música expressa as coisas pelas quais passei. O futebol é a alegria de viver o que sempre sonhei."

Aos 25 anos, no ano passado, Rafael Leão deu as boas-vindas aos filhos gémeos Rodrigo e Tiago, fruto da anterior relação com Débora Reis. Na altura, os meninos deveriam ter nascido entre novembro e dezembro, mas chegaram antes do previsto e tiveram de ficar internados.

Ao comentar a paternidade, disse que é "uma mistura de emoções". "Tornei-me pai num bom momento da minha vida. Os filhos são um motivo para fazer mais e dar mais valor ao tempo", acrescentou.

O anúncio de que iria ser pai pela primeira vez, de lembrar ainda, foi feito pelo próprio Rafael Leão em conversa com o jornal desportivo italiano La Gazzetta dello Sport. Recorde aqui.

Ainda durante a entrevista, o jogador de futebol falou do início da carreira, isto sem deixar de lado a forte ligação ao clube para onde se mudou em 2019, o AC Milan. "É um dos clubes mais importantes do mundo e vestir esta camisola é um sonho. Tenho 25 anos e estou no auge da minha carreira", enalteceu.

Questionado sobre quando é que poderá deixar os relvados, o antigo jogador do Sporting afirmou que "quer jogar o máximo de tempo possível".