Rui Borges foi o grande protagonista do 'Alta Definição' deste sábado, dia 31 de maio. O treinador do Sporting abriu o coração para falar sobre os sacrifícios que foi fazendo ao longo da sua vida pela carreira no futebol, primeiro como jogador, depois como treinador, lamentando os momentos que não passou com o filho: Mário, de 24 anos.

"O mais difícil foi abdicar de muito tempo com a minha mulher e o meu filho. Custa-me muito, porque fui pai novo e abdiquei de muito tempo com o meu filho", afirmou, referindo-se a Mário e à mulher, Ana Luísa, com que é casado há mais de 20 anos.

"Não desfrutei a 100% do meu filho, que é quem mais amo no mundo", notou ainda.

"Custa-me olhar para trás e perceber que privei o meu filho e a minha mulher de algum tempo", completa, notando ainda assim que não podia estar mais orgulhoso de Mário - que seguiu os seus passos e hoje é jogador.