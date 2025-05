Um dia depois de o Sporting ter conquistado a Taça de Portugal, e a dobradinha, Daniel Oliveira anunciou uma entrevista com o treinador dos leões.

Numa publicação que fez na sua página de Instagram esta segunda-feira, dia 26 de maio, o apresentador do 'Alta Definição', da SIC, mostrou uma fotografia com o Rui Borges e revelo que este será o seu convidado no próximo sábado, dia 31 de maio.

"Exclusivo: Rui Borges, o treinador campeão do Sporting, numa grande entrevista de vida! Para ver no 'Alta Definição', na SIC", escreveu na legenda da imagem.

