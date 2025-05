Cristina Oliveira é a pessoa que vai estar à conversa com Daniel Oliveira no próximo sábado, dia 24 de maio, no programa 'Alta Definição', da SIC.

O apresentador do formato está a divulgar nas redes sociais excertos desta entrevista, tendo partilhado um novo vídeo promocional na noite desta sexta-feira.

Além de falar sobre saúde mental, Cristina Oliveira recorda ainda as fases em que fica sem trabalho no mundo da representação.

"Houve uma altura que fiz empadas sem glúten para o café de uma amiga minha. Houve outra altura que bordei ponto-cruz por encomenda", contou.

"Achamos que não valemos nada, que não temos valor nenhum - nem como pessoa, nem como profissional. Achamos que se não merecemos a coisa mais básica do ser o humano que é o seu trabalho, exercer o seu ofício - até para o seu sustento e dos seus - é porque como pessoa também não somos grande coisa", desabafou ainda, referindo-se aos longos períodos sem trabalho.

Leia Também: "Nunca tive vergonha de dizer que tomo antidepressivo, vou ao psiquiatra"