Bernardina Brito esteve esta sexta-feira no programa 'A Tarde é Sua', da TVI, para juntamente com Júlia e Pedro Capitão recordar o programa 'Casa dos Segredos'.

Uma conversa animada que teve como um dos seus momentos altos as confissões de Bibi, como ficou conhecida entre o público.

A ex-'Casa dos Segredos' deixou Fátima Lopes de boca aberta ao revelar as críticas de que é alvo por parte dos seus seguidores. Além dos comentários em relação ao seu físico, os internautas falam também do penteado dos seus filhos e até do facto de não ter tapetes em casa.

Mas há um comentário que a tira do sério: "'Bernardina, já pensaste que quando os teus filhos crescerem vão ver os vídeos de ti na cama com....'" E a esta afirmação, Bernardina responde assim: "Então, a minha filha também há-de ir para a cama e o meu filho também".

Reveja aqui as palavras da ex-'Casa dos Segredos'.