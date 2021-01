Priyanka Chopra foi abordada pela polícia enquanto estava no cabeleireiro, apesar do confinamento em Inglaterra. A atriz de 38 anos foi vista pelos agentes depois destes descobrirem que se encontrava num salão em Notting Hill.

Conforme indica o MailOnline, a artista foi vista a entrar no espaço juntamente com a mãe. No entanto, tudo acabou por ser resolvido quando a celebridade mostrou um comprovativo em como estava a pintar o cabelo por causa de um trabalho, ou seja, era por uma questão profissional que não estava a cumprir as regras.

Importa notar que atualmente a estrela se encontra em Londres a gravar um filme. As regras do mais recente confinamento notam que os salões de beleza deveriam fechar ao público.

