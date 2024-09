Nick Jonas fez 32 anos na segunda-feira, 16 de setembro, e a mulher do cantor não deixou passar a data em branco nas redes sociais.

Priyanka Chopra utilizou a sua conta de Instagram para celebrar o dia especial do marido.

"O aniversário mais feliz para o melhor marido e pai. Tornas todos os nossos sonhos realidade… todos os dias… amamos-te @nickjonas", lê-se na legenda da publicação.

Nela, veem-se três fotografias e um vídeo do casal, com a filha, no concerto e bastidores da O2 Arena, em Londres (Inglaterra), no dia do aniversário.

Esta terça-feira, 17 de setembro, os Jonas Brothers atuam outra vez na mesma sala.

