A concorrente do programa 'Hell’s Kitchen', Cândida Batista, relata que os episódios de assédio de que é vítima "aumentaram" com a participação no formato que está no ar na SIC aos domingos à noite.

“Já chegaram a questionar se eu tinha ido para a cama com os meus antigos chefes para conseguir bons empregos”, contou, como indica um comunicado envidado às redações.

A mesma nota recorda que a concorrente brasileira "já trabalhou na embaixada brasileira de Viena e em restaurantes renomados com Estrela Michelin".

Além da paixão pela cozinha, Cândida Batista tem um perfil no OnlyFans, onde faz partilhas mais sensuais.

"Encontraram o meu perfil no OnlyFans e tentam diminuir-me como profissional por eu publicar fotos sensuais na internet”, acrescentou.

“São alguns comentários nesse estilo, mas quando querem falar mal nunca é sobre cozinha", continuou, destacando ainda que "recebe também muitos comentários positivos e de apoio”.

