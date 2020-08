Daniel Malheiro, de 27 anos, um dos pretendentes da agricultora Catarina no programa 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor', da SIC, esteve esta segunda-feira no programa de Júlia Pinheiro.

Daniel recordou a sua participação no programa da SIC e ainda a sua história de vida.

Aos 15 anos decidiu acabar com a vida

Aos 15 anos, Daniel sofreu um desgosto de amor que o levou a pensar em acabar com a própria vida.

"Lembro-me de ter ido à casa de banho dos meus pais e todos os comprimidos que encontrei meti dentro de um copo e tomei", conta, explicando que depois de ter sido apanhado pela tia fugiu de casa e só mais tarde procurou a polícia para voltar a casa.

"Vi que ia fazendo uma grande asneira por causa de alguém que não merecia. E os meus pais não mereciam isso, ver os meus pais a chorar foi bastante comovente para mim", lamenta.

"Viciado" no exercício físico, tomou esteroides durante dois anos

Foi ainda o desgosto amoroso que viveu na adolescência que o levou a procurar melhorar a sua imagem. Com 65 kg e 1.80 m, Daniel considerava-se "um rapaz bastante magro".

"Comecei a comer bastante a fazer exercício físico todos os dias. Queria ficar grande", confessa, explicando que a sua meta sempre foi chegar aos 110 kg.

"Tornou-se um vício", lamenta, explicando que ao chegar aos 90 kg sentiu que não conseguia aumentar mais de peso e que precisava de uma ajuda extra. Daniel começou a tomar esteroides e anabolizantes e com ajuda destes produtos aos 20 anos conseguiu atingir a sua meta: os 110 kg.

"Sinto-me um rapaz bastante sortudo por nunca ter tido efeitos (secundários)!", refere, confessando que foi precisamente por ter medo das consequências que estes produtos poderiam ter na sua saúde que decidiu deixar de os tomar.

