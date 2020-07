João Paliotes esteve à conversa com Júlia Pinheiro para contar a história da sua vida e esclarecer todas as polémicas associadas à sua participação no programa 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?'.

Entre os temas abordados esteve a discussão com a concorrente Mafalda, da qual acabou por resultar uma fotografia onde, na interpretação de algumas revistas cor-de-rosa, levantava a mão de forma agressiva em direção à convidada.

"Nunca fui agressivo com ninguém. Falo muito com as mãos", explica o agricultor, garantindo que nunca existiu agressividade ou violência para com as suas convidadas.

"Ela sabe que nunca lhe levantei a mão e sempre as respeitei. Nunca faltei ao respeito a nenhuma", continua. "Nunca toquei numa mulher nem com um dedo. Se nunca o fiz cá fora, também não o ia fazer ali. O meu pai sempre me educou que a uma mulher não se bate... e aos homens também não se bate, que nós não somos nenhuns animais", defendeu, por fim.

Leia Também: Agricultor Ricardo: "Não vejo meu filho desde os 6 anos. Ele está com 14"