Esta quarta-feira, dia 15, foi transmitida no programa de Júlia Pinheiro uma conversa que esta teve com Ricardo Bernardes, um dos agricultores que participa na atual edição da experiência 'Quem Quer Namorar com o Agricultor'.

Um dos assuntos abordados, sendo o mais difícil, foi o facto de Ricardo não ter acesso ao filho, Ricardo Maria, fruto de um anterior relacionamento.

"Eu passava algum tempo com ele. A única dificuldade era quando tentava que ficasse na minha casa, eram um bocadinho controladores", começou por contar, referindo que mais tarde optou por não lutar pelo filho em tribunal, solução que admite não ter sido a mais adequada.

"Comecei a ligar e a tocar à campainha e nunca mais ninguém me abriu a porta. Comecei a sentir isso quando me relacionei com a mãe da minha filha", fez saber, acrescentando que a mãe do filho foi "radical" cortando relação com todas as pessoas que lhe era próximas.

Posteriormente, confessou: "Não vejo meu Ricardo Maria desde os seis anos. Ele está com 14. Dói todos os dias".

Neste sentido, Ricardo sublinhou que uma das grandes motivações pelas quais se inscreveu no programa foi para que o filho o pudesse ver sempre que quisesse, assim como o seu estilo de vida.

"Não há maneira nenhuma de chegar a ele. Acho que é até abusivo da parte da mãe", conclui, notando que há ocasiões em que o vai ver às escondidas.

