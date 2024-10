João Ricardo teve a oportunidade de confrontar, olhos nos olhos, um outro concorrente da 'Casa dos Segredos' como forma de tentar descobrir mais pistas sobre o segredo da pessoa em questão. O participante do reality show elegeu Jéssica para esta prova.

A tentativa de João Ricardo acabou por culminar num momento emotivo, uma vez que o concorrente emocionou Jéssica com as suas questões e a fez lembrar um episódio traumático - que na verdade não está relacionado com o seu segredo.

Já no confessionário, Jéssica contou: "Se ele estiver a pensar que eu já perdi um bebé, é verdade. E é um tema difícil. Só quem passa sabe".

Em lágrimas, recordou a perda e explicou como se sente em relação ao tema. "Às vezes questionamo-nos muito o porquê, se a culpa é nossa e porque é que temos de passar por isso. Hoje tenho as minhas respostas, precisei de as procurar e sei que não tenho culpa, que não estava nas minhas mãos. É aceitar que se foi assim era porque tinha de ser e, com certeza, o melhor estará por vir", disse.

Jéssica, recorde-se, vive dentro da 'Casa dos Segredos' um romance com Afonso. O casal conheceu-se dentro do formato.

