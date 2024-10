Flávio e Ruben fizeram as pazes depois da missão bem sucedida da concorrente, que durante o início da semana teve de fingir estar chateada com o colega, e a proximidade entre ambos continua a ser tema dentro e fora do reality show.

Na manhã desta quarta-feira, 16 de outubro, a cantora e o futebolista resolveram fazer um desafio proposto pelos restantes companheiros de casa e aproximar os seus rostos para verem se surgia um beijinho na boca ou se algum dos dois ficaria incomodado.

"Ele foge", atirou Flávia, que mais adiante na brincadeira acabou mesmo por atirar-se para roubar um beijo na boca de Ruben.

Veja aqui o vídeo que mostra como tudo aconteceu.

Leia Também: 'Casa dos Segredos'. Diogo Alexandre revela sofrer de doença autoimune