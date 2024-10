Andreia leal entrou na primeira edição da 'Casa dos Segredos', escondendo o segredo 'fui acompanhante de luxo'. Sem pudores, assumiu a profissão e em 2021 chegou a dar uma entrevista a Manuel Luís Goucha na qual dizia ser "a CR7 do sexo".

Contudo, parece que Andreia terá decidido mudar de profissão ou dedicar-se também a outros ofícios. Através das suas redes sociais é possível perceber que vive atualmente na Suíça e trabalha como empregada doméstica.

"Olá, chamo-me Andreia, sou portuguesa, moro em Moudon [Suíça], sou doméstica em muitas casas e bairros na Suíça. Tenho um carro, posso viajar para qualquer cidade, tenho horário disponível durante a semana e fins de semana Os meus empregadores atuais podem dar-lhe todas as minhas referências", escreveu recentemente na sua conta oficial de Facebook.

Aquando da sua participação na 'Casa dos Segredos', recorde-se, Andreia confessou ter conhecido, por ser acompanhante de luxo, Pinto da Costa, antigo presidente do Futebol Clube do Porto, e disse ter vivido com ele um romance.

