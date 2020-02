Luciana Abreu não poderia ser uma mamã mais 'babada'. Recentemente, a artista foi dar um passeio com as filhas gémeas, Amoor e Valentine, conforme partilhou com os seus seguidores nas redes sociais.

Em duas imagens vêem-se as meninas de dois anos a divertirem-se num dia solarengo com a primavera já à espreita.

Importa sublinhar que as gémeas são fruto do anterior casamento de Luciana com Daniel Souza, de quem se divorciou em março do ano passado.

A atriz é ainda mãe de Lyannii e Lyonce, da anterior relação com o futebolista Yannick Djaló.

Veja as imagens na galeria.

