Luciana Abreu continua afincada na sua missão de se preparar para o Carnaval de 2020. Este ano a cantora e atriz não estará no sambódromo, no Brasil, onde brilhou em 2019, mas samba no pé não vai faltar.

Luciana Abreu fará parte do Carnaval da Mealhada e é para o cortejo que está já a treinar.

Apenas de soutien e calções curtos, a estrela da SIC deu provas dos seus dotes para a dança e da excelente forma física que a caracteriza ao gravar parte dos seus treinos.

