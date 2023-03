"Hoje é um dia muito especial". Foi desta forma que Gonçalo Diniz começou a publicação que fez na sua página de Instagram esta sexta-feira, dia 31 de março, onde celebra o aniversário dos sobrinhos.

Ao lado de algumas fotografias dos jovens, o ator recordou: "Faz 12 anos que nasceram estes dois seres maravilhosos para 'ensinar' como se sobrevive. Ansiosos por natureza quiseram descobrir o mundo antes do tempo e com apenas 1kg cada um, ficaram 50 dias na incubadora a tentar sobreviver e deu no que deu".

"O Titio Gonças, o titio 'moto', o titio 'vrum vrum' está muito orgulhoso com o vosso 'empenho' em serem bons seres humanos com valores reais e positivos. Parabéns meus queridos Bernardo e Tiago. Obrigado pelo amor constante que nos dão todos os dias", completou.

