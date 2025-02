"Definitivamente, no meu coração". É este o início da partilha de Sofia Cerveira que está de viagem aos Açores.

A apresentadora da SIC está na ilha de São Miguel com o companheiro, Gonçalo Diniz, e com a filha Vitória e afirma estar encantada com o local.

"São Miguel deixa-me sem palavras perante tamanha beleza natural. Há sempre espaço para novas descobertas e para nos deixarmos abraçar pela natureza em todo o seu esplendor! Parece um sonho, tudo isto! Lugares mágicos e misteriosos. Cada um mais bonito que outro", referiu na legenda da publicação.