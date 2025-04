Cláudio Ramos recordou, com nostalgia, o início do seu percurso no 'Big Brother', onde se estreou na apresentação na TVI.

Foi há cinco anos que o comunicador abriu as portas do reality show mais famoso de Portugal.

"Assinala-se este fim de semana cinco anos que me estreei na apresentação do 'Big Brother'. Estávamos em pandemia, ninguém nunca vai saber o que é fazer um formato destes nas condições em que o fizemos.

Foi uma estranha loucura. Entrar num estúdio gigante sem uma única pessoa a assistir, plateia vazia, equipa de máscara, corredores vazios, concorrentes fechados numa janela de internet a cumprir quarentena, a maior mudança profissional da minha vida.

Fizemos o impossível. Mas fizemos! Muita gente me diz que o 'BB2020' mudou a forma de Portugal olhar para os reality. Eu sei que sim. Não só porque o mundo estava diferente, mas porque era urgente que se fizesse diferente", referiu Cláudio Ramos.

