O apresentador não gostou que tivessem sido feitas notícias com base no facto de ter dito que não gostou do prato cozinhado por um convidado.

Cláudio Ramos não ficou indiferente à polémica na qual se viu envolvido esta terça-feira depois de ter dito, em direto, que não gostou do empadão feito por António Bravo no programa 'Dois às 10'. Criticado por, alegadamente, ter sido desagradável, o apresentador comentou o tema na reta final do programa de hoje e atirou farpas ao facto de as suas declarações ter sido tema na imprensa. "Está maravilhosa a sopa do Rúben Correia. Adorava hoje títulos de notícias a dizer: 'Cláudio diz que está maravilhosa a sopa de Rúben Correia'. E queria também um título a dizer: Cláudio diz que Maria está muito linda', 'Cláudio diz que afinal o empadão de António era bom'", atirou. Leia Também: Cláudio Alegre arrasa opinião de Cláudio Ramos. "Consegue ser tão básico"