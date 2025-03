Na quarta-feira, 26 de março, António Leal e Silva foi um dos comentadores no programa 'V+Fama', juntamente com Cláudia Jacques e Pedro Capitão. O último tema a ser apresentado foi a nova tendência do "bigode feminino", algo que deixou o comentador perplexo.

"Eu acho isto verdadeiramente um horror. Uma mulher com pelos na cara é um horror, na cara, debaixo dos braços, é um horror, eu não gosto. Quem quiser ficar incomodado que fique, é para o lado que eu durmo melhor", rematou Leal e Silva.

Este comentário gerou uma onde de críticas e opiniões controversas na imprensa e nas redes sociais.

Filipa Torrinha Nunes, comentadora na SIC Caras, foi uma das personalidades que recorreu às redes sociais para vincar a sua opinião.

A psicóloga partilhou uma notícia na qual se podia ler o seguinte título: 'Rosto da TVI dá opinião controversa: "uma mulher não pode ter pelos"'. Ao que Filipa Torrinha Nunes respondeu: "Truz, Truz. Quem é? A misoginia. Uma mulher pode ter o que ela bem entender. Que fique claro".



© Instagram / Filipa Torrinha Nunes

