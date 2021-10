Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha confrontaram Débora na gala de 'Big Brother 2021' com as mentirinhas da concorrente no reality show.

Débora diz ter começado a jogar e, por isso, optou por mentir a Yeniffer, não revelando que nomeou a companheira de casa.

E se a justificação de Débora foi aceite, a forma como Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha abordaram a mentira de Débora mereceu críticas por parte de vários internautas e até de antigos concorrentes de reality shows.

"Tão feio, os próprios apresentadores ofenderem uma concorrente assim. De dia apregoam uma conduta diferente daquela que executam de noite", apontou Cláudio Alegre, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos'.

Reveja aqui as imagens que deram origem à polémica.

Leia Também: Hilariante. Goucha e Cláudio Ramos em versão "minhoca" durante gala