Em dezembro de 2019, Cláudia Vieira foi mãe pela segunda vez com o nascimento da pequena Caetana, fruto do seu relacionamento com o empresário João Alves.

Ora, esta terça-feira, dia 7, a atriz fez um desabafo com os fãs da sua conta de Instagram relativamente a esta nova fase da sua vida.

"Se já existe cansaço? Muito mesmo. Ter filhos é sem dúvida um teste aos nossos limites, mas esta sensação de os termos assim, nos braços, a ouvirem o nosso coração é indescritível", sublinhou.

De recordar que Cláudia é ainda mãe de Maria, da sua anterior relação com Pedro Teixeira.

