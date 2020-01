Esta quarta-feira, dia 1, foi para Cláudia Vieira um dia simbólico. Além de celebrar a chegada do novo ano, a atriz assinalou também o primeiro mês de vida da filha Caetana.

"Um mês de vida desta pequenina! Grata muito grata. Parabéns minha mini bebé que está a crescer tão bem", escreveu a mamã babada nas redes sociais.

A bebé, fruto da relação com João Alves, veio juntar-se a Maria, de dez anos, do relacionamento passado com o ator Pedro Teixeira.

