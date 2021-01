Os membros do clã Kardashian quiseram mostrar a sua gratidão à equipa responsável pela produção do seu reality show 'Keeping Up With the Kardashians', cujo término foi anunciado no ano passado, tal como as próprias assim o partilharam.

O último episódio foi gravado na passada sexta-feira, segundo o site de entretenimento TMZ, e foi neste contexto que Kim, Kourtney, Khloe e Kris quiseram surpreender a equipa.

Como tal decidiram oferecer a cada profissional um Rolex. Ao todo foram dados 30 relógios.

O presente deixou toda a gente sem palavras, quer pelo seu valor, quer porque ninguém estava à espera.

O clã terá gasto cerca de 300 mil dólares, mais de 240 mil euros.

