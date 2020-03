Muitas celebridades estão a recorrer às redes sociais para tentar acalmar os internautas por causa de toda a agitação que há à volta do surto do novo coronavírus. Entre as figuras públicas, destacamos a influencer italiana Chiara Ferragni que, juntamente com o marido, Fedez, decidiu lançar uma campanha para arrecadar fundos para ajudar a combater o vírus.

De acordo com os meios de comunicação internacionais, a celebridade conseguiu angariar mais de três milhões de euros em apenas um dia, dinheiro que será doado ao San Raffaele Hospital, em Milão, para ajudar nesta fase difícil.

"Atingimos mais de três milhões de euros em 24 horas de 165 mil doações de 92 países diferentes. É o maior crowdfund já feito na Europa", disse Chiara, agradecendo o contributo de todos.

De referir que, neste momento, a angariação soma 3,577,020 euros.

Recorde-se que a influencer também cancelou a sua participação na Semana da Moda de Paris para evitar riscos.

