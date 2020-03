"Coronavírus e os nossos medos, é o tema do momento. Permitam-me a minha modesta opinião, como simples leigo no assunto", assim começou por escrever o apresentador e locutor António Sala na sua página do Facebook, onde deixou alguns conselhos a todos os que o seguem.

A figura pública tem acompanhado as notícias do surto de coronavírus e fez questão de se manifestar sobre o assunto que tem estado na ordem do dia.

"Devemos estar atentos às informações dos profissionais de saúde. Fazer o que eles nos recomendam. Lavar frequentemente as mãos. Evitar o mais possível os grandes aglomerados de pessoas. Manter a distância de um metro ou mais entre nós e os outros. Evitar nesta altura beijos, abraços e apertos de mãos. Este vírus, dizem os especialistas, é relativamente frágil, mas bem contagioso. Ao evitar contágios, estamos também a não os propagar. E isso é muito bom", acrescentou, frisando que devemos "estar atentos, mas sem nunca entrar em pânico".

"Estarmos serenos e não nos deixarmos dominar pela ansiedade. Estarmos bem informados dos sintomas que nos poderão levar a procurar ajuda. E confiar nessa ajuda e nos profissionais de saúde que por ela respondem, se tal for necessário. A primavera está quase a chegar, e até nesse ponto, isso é uma excelente notícia. Estejamos calmos, com pensamento positivo e tenhamos todos uma boa semana. Meus amigos, saudações virtuais. E estas não contagiam ninguém", rematou.

Leia Também: Irmãos Aveiro mostram-se unidos e felizes em momento duro para a família