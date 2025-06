"Tanta coisa que me vai no coração e que me faz bem partilhar, minha gente querida." Foi assim que começou a publicação de Bibá Pitta na sua página de Instagram, onde mostrou um vídeo com imagens da filha Madalena e ainda do marido.

A celebridade voltou a falar da filha que nasceu com Síndrome de Down, tendo partilhado um desabafo junto dos seguidores.

"Eu e o Fernando temos tanta sorte em ter tanto amor à nossa volta… e depois há este amor especial que temos pela nossa Madalena que não se explica, sente-se no mais fundo de nós. Desde o dia em que chegou às nossas vidas, transformou-nos, ensinou-nos a ver com o coração, a escutar com a alma, a viver com mais ternura.

Eu e o Fernando olhamos para ela com uma mistura de admiração, ternura e um orgulho imenso. A nossa Madalena é luz, é riso, é uma força tranquila que nos empurra todos os dias para sermos melhores. É impossível não amar tudo nela até nos momentos mais desafiantes, ela consegue surpreender-nos com a sua vontade imensa de vencer.

Mas com esse amor tão profundo, vem também um medo que nos acompanha em silêncio: o medo de um dia não estarmos cá, o medo de partirmos e deixarmos a nossa menina… a nossa 'special girl' [menina especial]. Sabemos que não lhe vai faltar apoio e amor, mas também sabemos que nenhum é igual ao nosso - ao da mãe e do pai. Vivemos com esse pensamento escondido, mas sempre presente. E por isso, cada dia é vivido com mais intensidade, com mais amor.

Confiamos muito naquilo que vamos construindo todos os dias: uma família unida com irmãos que nunca lhe vão faltar e que a amam muito, e com uma Madalena cada vez está mais autónoma, mais segura, mais capaz!!! O nosso maior legado será sempre este: que o amor que ela recebe hoje a acompanhe para sempre. Porque o amor verdadeiro... esse não tem fim. Amo-vos muito, família querida", escreveu.

