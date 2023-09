Cláudio Ramos não resistiu em brincar com Mafalda Castro, com quem dividiu a apresentação do programa 'Dois às 10' esta semana, uma vez que Maria Botelho Moniz tem substituído Manuel Luís Goucha durante as suas férias.

"Chegámos à conclusão que Mafalda Castro precisa de casar, urgente. Porquê? Porque como é muito bonita, as pessoas podem pensar que ela está solteira, mas não, ela tem um namorado, chama-se Rui Simões", contou, referindo-se ao radialista.

"Não tenho aquela coisa de casar, mas gosto muito de tudo o que é de de casamento. Adoro vestidos, mesas, quintas...", confessou por seu turno a comunicadora.

Recorde-se que Mafalda foi escolhida para apresentar os 'Diários' da nova edição do 'Big Brother', que estreia no dia 10 de setembro.

