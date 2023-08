O 'Big Brother' regressa já em setembro e Mafalda Castro voltará a fazer parte da história do reality show. A comunicadora apresentará os diários do programa, tendo falado sobre tal esta terça-feira, 29 de agosto, com Cláudio Ramos no 'Dois às 10' (uma vez que está a substituir Maria Botelho Moniz nas suas férias).

"Estou muito contente com este desafio. Acho que o 'Big Brother' foi sempre muito especial, foi o que nos trouxe a esta casa, a mim e a ti, e é sempre especial fazer parte", respondeu, quando questionado por Cláudio sobre o assunto.

Mafalda revelou ainda que prefere fazer o formato na companhia de comentadores. "Tem mais graça", argumentou.

Ora veja.

