Com o aproximar da nova edição do 'Big Brother' começam a ser reveladas algumas das caras que vão estar à frente do formato.

Na tarde desta segunda-feira, dia 28 de agosto, a TVI anunciou quem serão as apresentadoras do 'Diário', que passa antes do jantar, e do 'TVI Extra', o programa da noite.

Serão Mafalda Castro, à tarde, e Marta Cardoso, à noite, quem conduzirá o formato, uma escolha que parece ter agradado aos fãs do programa, que se mostraram contentes com a escolha nas redes sociais.

