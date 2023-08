A TVI lançou na manhã desta quarta-feira, dia 23 de agosto, um pequeno vídeo para promover a próxima edição do 'Big Brother', que está prestes a estrear.

No Instagram do reality show, a estação de Queluz de Baixo partilhou um reels com imagens alusivas ao 'BB2020', entre as quais se encontram uma das discussões que Pedro Soá teve, na qual grita "Eu mando aqui".

Acontece que o jogador acabou mesmo por ser expulso do programa por comportamento violento, após uma discussão acesa com a participante Teresa.

Na caixa de comentários foram deixadas mensagens que desaprovam a escolha das imagens. "Escolherem pessoas que foram expulsas do programa por violência para este teaser foi mesmo fenomenal, TVI é sempre muito inteligente" e "Pior escolha de imagens" são alguns dos comentários deixados.

No entanto, há também muitos outros de pessoas que se mostram entusiasmadas com o regresso do formato.

