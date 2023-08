Pedro Soá tornou-se conhecido com a participação no programa 'Big Brother', da TVI, mas não tem problemas em recusar convites feitos precisamente por este canal.

O ex-concorrente do reality show mostrou nas stories do Instagram um convite que recebeu de um elemento da produção do programa 'Em Família', para participar no mesmo, mas decidiu recusar.

"Vou estar na praia. Obrigada", fez notar Pedro, optando por responder através desta rede social.

Ora veja:



© Instagram/Pedro Soá

