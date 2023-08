Pedro Soá e Ana Catharina nunca mantiveram uma boa relação no interior da casa do 'Big Brother', em 2020, e isso não melhorou findado o programa - pelo contrário.

Na onda de críticas feitas à influenciadora brasileira, que diz que "Portugal xenófobo com os brasileiros", encontra-se um texto muito incisivo, escrito precisamente por Pedro Soá.

O também ex-participante do reality show da TVI começou por brincar com a situação caricata protagonizada por Ana Catharina no programa, quando ficou desesperada ao ver um frango pronto para cozinhar, e escreveu: "Só me arrependo de não ter colocado um franguinho ao teu lado enquanto dormias".

De seguida. Soá fez referência à relação amorosa que Ana viveu com Diogo neste mesmo programa. "Quando andou a esfregar literalmente a x*** com o Diogo em cenas deprimentes, infantis imaturas, aí os portugueses já eram bons para a manter na casa", atirou.

"Um País que a recebeu de braços abertos. Deu-Ihe a hipótese de ser conhecida. Fez o espetáculo dela dentro e fora da casa e agora acordou na Holanda, fumou umas ganzas

(está no País ideal para ela), e lembrou-se desta", fez notar ainda, crítico em relação ao que foi dito pela antiga colega.

Para concluiu, Pedro Soá sublinbou que nunca gostou de Ana Catharina nem do grupo de pessoas próximas da concorrente brasileira: "O tempo faz cair as máscaras! Topei esta gente em poucos dias".



© instagram/Pedro Soá

