Leo tornou-se protagonista do assunto do momento, dentro e fora da 'Casa dos Segredos', depois de ter cuspido em Gonçalo. O participante angolano irritou-se com o companheiro de jogo e teve uma atitude que levou a produção do formato a tomar medidas.

Durante o 'Especial Casa dos Segredos', que vai para o ar depois do 'Jornal Nacional', a Voz fez em direto um comunicado através do qual revelou que Leo seria sancionado.

"O respeito pelo próximo é um pilar da convivência desta casa. Hoje foi o Leo a ultrapassar esses limites e a ter uma atitude que não posso tolerar. A proximidade que têm uns com os outros nunca poderá dar-vos a sensação de que podem tudo. Porque gostar de alguém é, acima de tudo, respeitar essa pessoa", disse o soberano.

Leo fica automaticamente nomeado no decorrer desta semana, estando assim em risco de abandonar o jogo. Em risco de sair estão ainda Rafael, Ruben, Marcelo e João Ricardo - este último também nomeado devido a um castigo aplicado pela produção, por ter tido uma atitude intimidadora durante uma discussão com Diogo Alexandre.

Importa referir que, cerca de 10 minutos depois do sucedido, Leo pediu desculpa a Gonçalo pela sua atitude pouco própria.

