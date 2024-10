Horas após ter sido expulsa da 'Casa dos Segredos', Flávia marcou presença no programa 'Dois às 10', da TVI, para, em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, fazer o balanço da sua participação no reality show.

Como seria de esperar, Flávia falou sobre a aproximação a Ruben e fez revelações inesperadas sobre o futebolista.

A jovem empresária conta que foi Ruben quem lhe enviou mensagem ainda antes de entrarem no jogo, revelando assim, na sua opinião, algum interesse em conhecê-la melhor.

"Ele já estava de olho em ti, tu é que não", afirmou Cristina Ferreira após ouvir a ex-participante do reality show.

Ainda a respeito desta aproximação, a antiga participante afirmou, convicta, de que existia "desejo carnal" entre ambos. A revelação levou Cláudio Ramos a questionar: "As mãos brincavam?", referindo-se ao facto de os dois dormirem juntos.

Flávio reagiu dizendo que não, porém a sua expressão levou os apresentadores a crer que poderia não estar a dizer a verdade.

Veja aqui a resposta de Flávia.

