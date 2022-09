Perrie Edwards, cantora das Little Mix, e o noivo, o jogador de futebol Alex Oxlade-Chamberlain, sofreram um assalto esta semana.

O casal, ambos com 29 anos, estavam no piso térreo da sua casa com o filho, Axel, de um ano, em Inglaterra, quando os ladrões conseguiram entrar.

Os mesmos levaram jóias e carteiras de luxo, segundo o jornal The Sun noticia.

À BBC, as autoridades confirmaram que foram chamadas ao local a propósito do assalto. As investigações continuam a decorrer.

