Parece que as desavenças entre Louis Tomlinson e Zayn Malik não ficaram totalmente resolvidas.

Esta quarta-feira, no ‘The Zach Sang Show’, Tomlinson foi questionado se ainda era amigo de Malik.

Note-se que em 2015, Zayn decidiu abandonar a banda One Direction, tendo tido uma troca de argumentos com Louis, seu colega de banda, no Twitter.

“Devias perguntar isso a ele”, respondeu Louis quando questionado sobre o assunto.

“Posso estar errado, mas acredito que disse, quando me fizeste uma pergunta parecida [da última vez]… acho que disse que não era maduro o suficiente para ultrapassar o que me tinha frustrado nessa relação”, comentou.

“Não sei se sou maduro o suficiente agora, mas estou mais perto de o conseguir”, sublinha.

“Nos últimos anos houve algumas vezes em que pensei nele e se ele estaria bem”, acrescenta, notando que tentou contactar com Zayn.

“Mas é difícil. Desejo-lhe o melhor”, completou.

