Zayn Malik subiu ao palco do Shrine Expo Hall, em Los Angeles, na noite de quarta-feira, dia 29 de janeiro, e contou com uma pessoa especial na plateia.

Durante o espetáculo, como se pode comprovar em imagens que estão a circular nas redes sociais, Zayn Malik disse: "Esta noite é especial. Um velho amigo meu está aqui a apoiar-me esta noite. Ele está sentado algures por aí. Não quero dizer onde está, mas o Louis [Tomlinson] está aqui esta noite."

Como relata a People, citando as publicações dos fãs nas redes sociais, durante o concerto, Zayn Malik dedicou duas músicas ao colega e amigo, 'What I Am' e 'Alienated'.

Também é possível perceber pelas imagens que os ex-membros dos One Direction deixaram o local do espetáculos juntos.

