O irmão do apresentador Rodrigo Faro, Danilo Faro, foi feito refém num assalto à sua casa, na manhã de sexta-feira, dia 19 de julho, na região dos Jardins de São Paulo, no Brasil.

Dois suspeitos conseguiram entrar no apartamento do empresário após abordarem a empregada.

Depois de "conseguirem passar tranquilamente pela portaria do condomínio", os suspeitos "esperaram nas escadas até ao momento em que a Maria abrisse a porta para fazer alguma coisa". Aí "ela foi rendida com uma pistola na cabeça e obrigada a levar os indivíduos até ao meu quarto onde eu me estava a preparar para sair para mais uma viagem", relatou Danilo Faro numa publicação nas suas redes sociais.

Nesse momento, ambos viveram "momentos de pânico" durante os cerca de 30 minutos que os dois homens permaneceram no interior da casa em busca de "bens materiais como joias, relógios e dinheiro".

"Os bandidos não nos magoaram fisicamente, mas estavam extremamente agitados e faziam muitas ameaças verbais, além [de manterem] as pistolas apontadas o tempo todo", relata o irmão de Faro, que disse que se conseguiu manter calmo, cooperou com os ladrões e tranquilizou a empregada que "estava muito nervosa".

Danilo conta ainda que avisou os homens que "havia uma pessoa a caminho e que isso poderia atrapalhar os planos deles", motivo pelo qual acabaram por fugir mais rapidamente. Não antes de os "amarrarem pelos pulsos e pés" e os "trancarem dentro do quarto".

Ambos acabaram por se soltar e Danilo pediu ajuda pelo Whatsapp, através do computador, que não foi roubado.

Apesar do susto, Danilo e a empregada Maria não sofreram ferimentos.

Na publicação, o irmão do apresentador brasileiro aproveitou para agradecer à família e amigos, assim como as "inúmeras mensagens de carinho e preocupação" que recebeu após o acontecimento traumático.

Até ao momento, não há detidos na sequência do assalto, avança o G1.