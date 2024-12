Emily Rybar, modelo internacional, revelou na sua página de Instagram que a sua casa no Saldanha, em Lisboa, foi assaltada. A manequim gravou o estado em que ficou o apartamento, confessando que "o mais doloroso não é o que foi roubado", mas a "sensação de insegurança que ficou".

"Ontem, dia 3 de dezembro de 2024, o nosso apartamento em LISBOA no bairro SALDANHA foi invadido e roubado", começou por revelar.

A modelo descreve que três mulheres, na casa dos 20/30 anos "foram vistas dentro do prédio" e que observaram o namorado a deixar o apartamento.

"Ele viu-as a sair de outro apartamento no mesmo andar (que também foi roubado). Pouco depois, elas entraram no nosso imóvel e levaram joias, relógios e dinheiro em espécie, que totalizaram 60 mil euros de prejuízo", descreve.

A modelo revela que fez a partilha de maneira a alertar os seguidores, pedindo ainda informações a possíveis testemunhas. "Juntos podemos talvez identificar ou encontrar essas responsáveis e evitar que isso aconteça novamente com outras pessoas", completou.

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa confirmou o assalto ao Notícias ao Minuto, indicando que decorreu no dia 3 de dezembro no período compreendido entre as 13h e as 17h, em dois apartamentos da Avenida Duque d'Ávila no Saldanha. A autoridade confirma que a PSP foi chamada ao local e que numa das residências foram levados objetos de elevado valor e dinheiro. Não há sinais de arrombamento, pelo que o assalto terá sido feito com recurso a uma "chave falsa". A PSP acrescenta ainda que se encontra a efetuar diligências para chegar aos culpados, sendo suspeitas três mulheres "estranhas ao edifício" que foram lá vistas no mesmo período.