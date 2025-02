Luísa Castel-Branco recordou na manhã desta quarta-feira, 19 de fevereiro, o roubo de que foi vítima por parte de uma empregada que trabalhava na sua casa.

Ao lembrar o seu primeiro casamento, a comentadora explicou ter ficado sem o vestido, que desenhou ao pormenor, porque a funcionária em questão o levou.

"Casei-me com um vestido lindo, desenhado por mim, e mais tarde roubaram-me o vestido", contou.

"Foi a empregada", reagiu de imediato Cláudio Ramos, revelando conhecer da história.

Luísa confirmou ter, de facto, sido a empregada a levar o vestido e ainda as suas joias: "Roubou todo o ouro que eu tinha".

"O vestido só dei por isso depois de ela sair lá de casa, as joias eu fiz uma mudança de casa e eram só joias herdadas, eram muito boas e herdadas. A rapariga estava comigo há oito anos a trabalhar. Fui madrinha do casamento dela, da filha, mas entretanto arranjou um amante e o amante custava-lhe dinheiro... e vai daí, levou-me as joias todas", explicou, contextualizando o que aconteceu na época.

