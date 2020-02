Carolina Deslandes vive esta sexta-feira um dia particularmente difícil. Morreu a avó da cantora.

A notícia foi confirmada nas redes sociais, onde Deslandes deixou uma mensagem emotiva dedicada à avó Ana Maria.

"Era uma força da natureza, foi com ela que percebi o porquê das tempestades terem nome de mulher. Erguia-se no pior dos cenários e continuava a caminhar, fazia toda a gente parar à sua volta com o seu jeito autêntico de ser", começa por escrever.

Porém, para a cantora a melhor forma de descrever a sua avó é contando uma das muitas histórias que a enchem de orgulho.

"(...) A minha avó estava a voltar para casa de táxi e mandou-o parar para ajudar uma mulher que estava a ser agredida pelo namorado no meio da rua. Depois disso saltou para a estrada e obrigou os carros a pararem e a ajudá-la também. É assim que quero que seja lembrada. Ana Maria, avó Redonda, Dona Ana, a mais corajosa das mulheres. Ate já. Descanse em paz", pode ainda ler-se na publicação.

"Saiba que foi profundamente amada e será assim até ao fim dos tempos", completou.

