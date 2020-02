Wênnia Emanuelly e Emanuel Costa, um dos poucos casais que resultaram da segunda edição de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor', estiveram à conversa com Júlia Pinheiro para pela primeira vez falaram publicamente sobre uma experiência recente que marcou a relação e a vida de ambos.

Três meses depois de terem começado a namorar, o casal descobriu que estava à espera do primeiro filho em comum. A novidade foi inesperada, mas recebida com agrado por parte do casal.

Os planos começavam a surgir quando uma indisposição ditou o pior. "O feto morreu e tivemos de provocar o aborto", lamenta a jovem. "Foi um momento muito difícil, foi muito doloroso".

Ultrapassada a dor, Wênnia não tem dúvidas que esta delicada situação veio unir ainda mais o casal.

